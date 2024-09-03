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الصفدي يستقبل لازاريني في عمان

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ⁦أيمن الصفدي والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا‬⁩) فيليب لازاريني
وزير الخارجية ⁦أيمن الصفدي والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني
الثلاثاء، 03-09-2024 04:03 م
الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ⁦أيمن الصفدي ،الثلاثاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا‬⁩) فيليب لازاريني.اضافة اعلان


وبحث الصفدي ولازاريني الدور الأساس للوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وأكدا أهمية توفير المجتمع الدولي الدعم السياسي والمادي الذي تحتاجهما الوكالة لتقديم خدماتها الأساسية للاجئين.

ودان الصفدي كل الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا وأكد رفضها خرقاً للقانون الدولي، يستوجب تحركاً دولياً فورياً لمواجهتها.

وشدد الصفدي على أن لا جهة تستطيع القيام بالدور الرئيس للوكالة، خصوصاً في قطاع غزة حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القطاع.

كما بحث الصفدي ولازاريني التحضيرات للاجتماع الوزاري لدعم الأونروا الذي ستنظمه المملكة بالتعاون مع مملكة السويد على هامش الدورة التاسعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الحالي.

بدوره، ثمن لازاريني دعم المملكة المستمر لجهود الأونروا في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للوكالة لتمكينها من القيام بعملها وفقاً لتكليفها الأممي، ولضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
 
gnews

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نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ⁦أيمن الصفدي والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا‬⁩) فيليب لازاريني

أخبار محلية الصفدي يستقبل لازاريني في عمان

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