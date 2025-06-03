الصفدي يستقبل لجنة الشراكات والتعاون الأمني في الناتو

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الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، لجنة الشراكات والتعاون الأمني في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، الذي يقوم بزيارة للمملكة. اضافة اعلان





وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والناتو، وتطورات الأوضاع في المنطقة.