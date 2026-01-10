الصفدي يشارك الأحد بالملتقى الدبلوماسي الثامن بالبحرين

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في المنامة، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في اجتماعٍ بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية.

