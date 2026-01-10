السبت 2026-01-10 10:15 م

الصفدي يشارك الأحد بالملتقى الدبلوماسي الثامن بالبحرين

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
السبت، 10-01-2026 09:14 م

الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في المنامة، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في اجتماعٍ بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية.

ويحضر الصفدي، بدعوة من الزياني، الملتقى الدبلوماسي الذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية بنسخته الثامنة، والذي يُعقد يوم الأحد.

 
 


