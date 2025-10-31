الجمعة 2025-10-31 01:42 م
 

الصفدي يشارك اليوم في الدورة 21 لحوار المنامة بالبحرين

الجمعة، 31-10-2025 11:17 ص
الوكيل الإخباري-  يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة في أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة التي تستضيفها البحرين وينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.اضافة اعلان


كما يشارك الصفدي السبت في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الحوكمة الأمنية العالمية"، حيث سيبحث خلالها القضايا الأمنية العالمية ويعقد لقاءات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في المؤتمر.
 
 
