الصفدي يشارك اليوم في الدورة 21 لحوار المنامة بالبحرين

كما يشارك الصفدي السبت في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الحوكمة الأمنية العالمية"، حيث سيبحث خلالها القضايا الأمنية العالمية ويعقد لقاءات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في المؤتمر.
