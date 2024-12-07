الصفدي يشارك باجتماع في العاصمة القطرية حول تطورات الأوضاع في سوريا

10:05 م

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الوكيل الإخباري- يشارك الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة إلى جانب كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي⁩، ومجموعة أستانا التي تضم كل من وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، والممثل الخاص للرئيس الروسي الى سوريا حول تطورات الأوضاع في سوريا. اضافة اعلان

