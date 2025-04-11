الجمعة 2025-04-11 11:01 ص
 

الصفدي يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الجمعة، 11-04-2025 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، زيارة عمل إلى مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة. اضافة اعلان
 
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