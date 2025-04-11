الصفدي يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

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الوكيل الإخباري- يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، زيارة عمل إلى مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة. اضافة اعلان

