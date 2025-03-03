الصفدي يشارك في الاجتماع التحضيري التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل القمة الطارئة

-
أخبار متعلقة
-
الملكة: من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة - فيديو
-
تنشيط السياحة تشارك في مؤتمر سياحة المغامرات في لندن
-
740 متسولًا تم ضبطهم خلال 412 حملة لمكافحة التسول في شباط
-
الصناعة والتجارة: يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك
-
اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية والمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية
-
"العمل" تدعو منشآت القطاع الخاص لتوثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها
-
السير: 692 حادث سير في أول يوم دوام في رمضان
-
أسواق إربد الشعبية مزيج بين التراث والتقاليد والحياة العصرية في رمضان المبارك