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الصفدي يشارك في الاجتماع التحضيري التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل القمة الطارئة

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أيمن الصفدي
الإثنين، 03-03-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري- يشارك اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية.

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وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية الثلاثاء 4 آذار 2025.

 
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