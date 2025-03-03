الصفدي يشارك في الاجتماع التحضيري التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل القمة الطارئة

الوكيل الإخباري- يشارك اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية.

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