الأربعاء 2026-02-18 12:22 م

الصفدي يشارك في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول أوضاع الشرق الأوسط

الصفدي يناقش مع نظرائه الإجراءات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة
الصفدي يناقش مع نظرائه الإجراءات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة
 
الأربعاء، 18-02-2026 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ويلتقي عددًا من نظرائه المشاركين فيها.اضافة اعلان


ويناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية القضية الفلسطينية على المستوى الوزاري.

ويتوقع أن ترأس الجلسة وزيرة الخارجية للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، يفيت كوبر، حيث ترأس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر.

ويستمع الأعضاء إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، حول آخر المستجدات في فلسطين المحتلة، ولاسيما إجراءات الاحتلال الأخيرة الهادفة إلى تسهيل الاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المصري يوجه البلديات لضبط خدمات النظافة والأغذية خلال رمضان

أخبار محلية المصري يوجه البلديات لضبط خدمات النظافة والأغذية خلال رمضان

ت

أخبار محلية وزير الطاقة: رصد 35 مليون دينار لزيادة الإنتاج في حقل غاز الريشة

قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته (صور)

منوعات قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته في اليابان

تعبيرية

منوعات كيف نتجنب الجفاف والعطش في رمضان؟

راغب علامة

فن ومشاهير مفاجأة وسط الحفل.. لماذا أوقف راغب علامة الحفل ووجه كلامه لعائلته؟

ت

شؤون برلمانية مطالبة نيابية بصدور عفو عام بالتزامن مع حلول رمضان

القاضي يوجه رسالة هامة للحكومة حول مراقبة الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجاً

شؤون برلمانية القاضي يوجه رسالة هامة للحكومة حول مراقبة الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجاً

إيران وروسيا تجريان مناورات بحرية الخميس

عربي ودولي إيران وروسيا تجريان مناورات بحرية الخميس



 






الأكثر مشاهدة