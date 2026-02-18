الصفدي يشارك في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول أوضاع الشرق الأوسط

ويناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية القضية الفلسطينية على المستوى الوزاري.
ويتوقع أن ترأس الجلسة وزيرة الخارجية للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، يفيت كوبر، حيث ترأس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر.
ويستمع الأعضاء إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، حول آخر المستجدات في فلسطين المحتلة، ولاسيما إجراءات الاحتلال الأخيرة الهادفة إلى تسهيل الاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة.
