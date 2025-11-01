السبت 2025-11-01 12:21 م
 

الصفدي يشارك في جلسة حوارية عن "مستقبل الحوكمة الأمنية العالمية"

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
السبت، 01-11-2025 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إلى جانب وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الحوكمة الأمنية العالمية"، ضمن أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025.اضافة اعلان


ويبحث الصفدي خلال الجلسة الحوارية القضايا الأمنية العالمية، ويعقد لقاءات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في المؤتمر، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

واستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجمعة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025.

وأكّد الاجتماع أهمية حوار المنامة منبرًا لحوار إقليمي ودولي شامل حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
 
 
