الصفدي يشارك في جلسة حوارية عن "مستقبل الحوكمة الأمنية العالمية"

ويبحث الصفدي خلال الجلسة الحوارية القضايا الأمنية العالمية، ويعقد لقاءات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في المؤتمر، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.
واستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجمعة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025.
وأكّد الاجتماع أهمية حوار المنامة منبرًا لحوار إقليمي ودولي شامل حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
