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الصفدي يشارك في جلسة حوارية مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

تمن
أيمن الصفدي
 
الثلاثاء، 18-03-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري- شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، بجلسة حوارية مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.

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ونظم البرلمان الأوروبي هذه الجلسة بالتعاون مع لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي.

 
 
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