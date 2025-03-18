الصفدي يشارك في جلسة حوارية مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

الوكيل الإخباري- شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، بجلسة حوارية مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.

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