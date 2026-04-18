الصفدي يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

السبت، 18-04-2026 01:14 م

الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

حيث التقى الصفدي، السبت، بوزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

 

كما اجتمع الصفدي مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف، وذلك على هامش أعمال المنتدى.

 
 


