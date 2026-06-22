الصفدي يلتقي أبو الغيط في عمّان

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ظهر الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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