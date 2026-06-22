الصفدي يلتقي أبو الغيط في عمّان

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165.
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