الصفدي يلتقي اليوم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني

الوكيل الإخباري- يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء، نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. اضافة اعلان



