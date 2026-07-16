الصفدي يلتقي رئيس الوزراء العراقي في واشنطن ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

12:25 ص

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة علي فالح الزيدي. اضافة اعلان





ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء ودعوة جلالته له لزيارة المملكة. وبعث رئيس الوزراء العراقي تحياته إلى جلالة الملك.



وبحث الزيدي والصفدي خلال لقائهما على هامش زيارتيهما إلى واشنطن سبلَ تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، والمضي بتنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالحهما.



وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكّد الزيدي والصفدي أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلًا لحل الأزمات.



إلى ذلك، شارك سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق توم باراك في جزء من الاجتماع، حيث جرى بحث سبل التعاون بين المملكة والعراق والولايات المتحدة الأميركية في عديد مجالات اقتصادية ذات اهتمام مشترك وبما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدان الثلاثة.





