الصفدي يلتقي رئيس جمهورية إستونيا

كما التقى الصفدي رئيس الوزراء في جمهورية إستونيا كريستن ميخال، على هامش أعمال مؤتمر لينارت ميري في العاصمة الإستونية تالين.
وشارك الصفدي في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر لينارت ميري في العاصمة الإستونية تالين، تناولت مرتكزات الصمود والاستعداد للأزمات، وأهمية بناء مقومات الصمود قبل وقوع الأزمات، من خلال التعليم، والاقتصادات القادرة على تمويل الدفاع، وتعزيز الثقافة المدنية، إلى جانب مناقشة سبل الحفاظ على الانفتاح والقدرة على التكيف مع التمسك بالقيم الأساسية، كما تبحث الجلسة قضايا الاستعداد للأزمات، وتعزيز دور المؤسسات العامة، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وإثراء الفضاء الثقافي المشترك، إضافة إلى أهمية بناء رؤية مشتركة واتجاه موحد لمواجهة التحديات.
