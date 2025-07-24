الخميس 2025-07-24 01:15 ص
 

الصفدي يلتقي روبيو في واشنطن

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جانب من اللقاء
 
الخميس، 24-07-2025 12:10 ص
الوكيل الإخباري- يلتقي في هذه الأثناء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في واشنطن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.اضافة اعلان
 
 
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