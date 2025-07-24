الصفدي يلتقي روبيو في واشنطن

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الوكيل الإخباري- يلتقي في هذه الأثناء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في واشنطن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. اضافة اعلان





