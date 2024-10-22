الصفدي يلتقي مع بلينكن الأربعاء في عمّان

الوكيل الإخباري- يلتقي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في العاصمة عمّان.

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يأتي ذلك ضمن جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي في الشرق الأوسط، ضمن مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.