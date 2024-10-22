الصفدي يلتقي مع بلينكن الأربعاء في عمّان

يأتي ذلك ضمن جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي في الشرق الأوسط، ضمن مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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