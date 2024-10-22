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الصفدي يلتقي مع بلينكن الأربعاء في عمّان

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الثلاثاء، 22-10-2024 07:21 م

الوكيل الإخباري-   يلتقي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في العاصمة عمّان.

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يأتي ذلك ضمن جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي في الشرق الأوسط، ضمن مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 ويبحث الوزيران، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه، إضافة لجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتعاون في إيصال المساعدات الانسانية بشكل كاف وفوري لغزة، اضافة لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

 
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