الصفدي يلتقي مع نظيره المصري قبيل الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية

ويشارك الصفدي، الاثنين، في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة الثلاثاء.
يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين اجتماع تشاوري تحضيري لوزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد القمة على مستوى القادة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة
-
مديرية أوقاف الرصيفة تطلق "مجالس الفُتيا"
-
حسّان: سنركز خلال الفترة المقبلة على المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية الكبرى
-
العيسوي يعزي عشيرة الحويان
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
-
اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية
-
تحسن ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال بتقرير المرصد العالمي
-
البدء باستبدال وحدات الإنارة التقليدية في الرويشد