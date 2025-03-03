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الصفدي يلتقي مع نظيره المصري قبيل الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الإثنين، 03-03-2025 07:23 م

الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد في القاهرة.

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ويشارك الصفدي، الاثنين، في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة الثلاثاء.


يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين اجتماع تشاوري تحضيري لوزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد القمة على مستوى القادة.

 
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