الصفدي يلتقي مع نظيره المصري قبيل الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد في القاهرة.

اضافة اعلان



ويشارك الصفدي، الاثنين، في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة الثلاثاء.