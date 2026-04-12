الأحد 2026-04-12 07:11 م

الصفدي يلتقي نظيره السوري في عمّان

جانب من اللقاء
 
الأحد، 12-04-2026 11:17 ص

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في عمّان، الأحد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني.

ويأتي ذلك على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.

 
 


أحدث الأخبار

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية ايقاف ضخ المياه 48 ساعة عن مناطق في المملكة- اسماء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد الصين برسوم جمركية نسبتها 50% حال ساعدت إيران عسكريا

وزارة المياه

أخبار محلية منحة لدعم وحدة إدارة "الناقل الوطني" في وزارة المياه

تلفريك عجلون

أخبار محلية 6 آلاف زائر لـ"تلفريك عجلون" في عطلة نهاية الأسبوع

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في خانيونس

بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حلف الأطلسي يرغب في المساعدة بشأن هرمز

علم سلطنة عمان

عربي ودولي وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة



 






