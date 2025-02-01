الصفدي يلتقي نظيره المصري ويشارك باجتماع وزاري بالقاهرة اليوم

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الوكيل الإخباري- يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، جمهورية مصر العربية ويلتقي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي. اضافة اعلان





وسيشارك الصفدي في اجتماع يضم وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية.



كما سيلتقي الصفدي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.





