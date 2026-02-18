الصفدي يمثل الأردن في اجتماع مجلس السلام الخميس

ومن المقرر أن يعقد مجلس السلام الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعه الافتتاحي في واشنطن، الخميس، لمناقشة إعادة إعمار غزة.
