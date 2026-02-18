الأربعاء 2026-02-18 09:10 م

الصفدي يمثل الأردن في اجتماع مجلس السلام الخميس

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الوكيل الإخباري-   يُمثّل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأردن، في اجتماع مجلس السلام الذي سيُعقَد في العاصمة الأميركية واشنطن الخميس.

ومن المقرر أن يعقد مجلس السلام الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعه الافتتاحي في واشنطن، الخميس، لمناقشة إعادة إعمار غزة.

 
 


