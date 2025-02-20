 
الخميس 2025-02-20 12:20 ص
 

الصفدي ينعى النائب الأسبق أحمد الحمايدة

النائب الأسبق أحمد محمد الحمايدة
النائب الأسبق أحمد محمد الحمايدة
الخميس، 20-02-2025 12:07 ص
الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النائب الأسبق محمد أحمد الحمايدة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاربعاء.اضافة اعلان


واستذكر الصفدي مناقب المرحوم الحمايدة والذي كان مثالا في الوطنية والإخلاص للوطن وكان صاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس الرابع عشر.

وتقدم الصفدي بأصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
 
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