الصفدي ينعى النائب الأسبق أحمد الحمايدة

واستذكر الصفدي مناقب المرحوم الحمايدة والذي كان مثالا في الوطنية والإخلاص للوطن وكان صاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس الرابع عشر.
وتقدم الصفدي بأصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
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