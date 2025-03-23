الصفدي ينعى النائب الأسبق هاشم القيسي

واستذكر الصفدي مناقب المرحوم القيسي، حيث كان مثالا في الوطنية والإخلاص للوطن، وكان صاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس الرابع عشر.
وقدم رئيس مجلس النواب التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
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