الصفدي ينعى النائب الأسبق هاشم القيسي

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق المرحوم بإذن الله تعالى هاشم خليل محمد القيسي، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

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واستذكر الصفدي مناقب المرحوم القيسي، حيث كان مثالا في الوطنية والإخلاص للوطن، وكان صاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس الرابع عشر.