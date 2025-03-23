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الصفدي ينعى النائب الأسبق هاشم القيسي

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
 
الأحد، 23-03-2025 10:06 م

الوكيل الإخباري-    نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق المرحوم بإذن الله تعالى هاشم خليل محمد القيسي، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

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واستذكر الصفدي مناقب المرحوم القيسي، حيث كان مثالا في الوطنية والإخلاص للوطن، وكان صاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس الرابع عشر.


وقدم رئيس مجلس النواب التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

 
 
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