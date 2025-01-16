 
الخميس 2025-01-16 02:25 م
 

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس اللبناني

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
أيمن الصفدي
الخميس، 16-01-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري-   بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، زيارة عمل إلى لبنان.

ونقل الصفدي خلال الزيارة رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون.

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كما سيلتقي الصفدي عدداً من كبار المسؤولين اللبنانيين.

 
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