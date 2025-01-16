الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس اللبناني

الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، زيارة عمل إلى لبنان.



ونقل الصفدي خلال الزيارة رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون.

اضافة اعلان