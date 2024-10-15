الصفدي ينقل للرئيس التركي رسالة من الملك تؤكد إدامة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية

ونقل الصفدي للرئيس التركي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ورسالة أكّدت حرص جلالته على تعزيز العلاقات بين البلدين، وإدامة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وخصوصاً في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء التصعيد الإقليمي الخطير ونصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة.
وبعث الرئيس أردوغان خلال اللقاء تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وأكّد اهتمامه بزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تعزيزاً للعلاقات التي تربطهما. كما أكّد استمرار العمل المشترك لإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية جميع حقوقه المشروعة.
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