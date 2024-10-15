الصفدي ينقل للرئيس التركي رسالة من الملك تؤكد إدامة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

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ونقل الصفدي للرئيس التركي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ورسالة أكّدت حرص جلالته على تعزيز العلاقات بين البلدين، وإدامة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وخصوصاً في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء التصعيد الإقليمي الخطير ونصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة.