الصفدي يهاتف نظيره النيبالي ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

الوكيل الإخباري- ‏أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الجديد شيسير خانال، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في المنطقة.





وأكّد الصفدي، الذي هنّأ خانال بتولّيه مهامه وزيرًا لخارجية نيبال، تطلّعه إلى العمل معًا على تطوير التعاون بين البلدين، وفي جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.



وبحث الصفدي وخانال التطورات الإقليمية، والجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة التهدئة الشاملة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.





