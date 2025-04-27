الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

حديث الصفدي جاء لدى تقديمه التهنئة لنقيب الصحفيين طارق المومني وأعضاء المجلس الجديد الذي تم انتخابهم من الهيئة العامة للنقابة الجمعة الماضية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، ومساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة هدى نفاع، ورئيس لجنة التوجيه الوطني فراس قبلان، والنائب حسين العموش.
وشدد الصفدي على احترامه وتقديره الكبيرين للأسرة الصحفية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة وعمل مختلف وسائل الإعلام أثناء تغطيتها لأعمال المجلس.
من جهته، أكد نقيب الصحفيين طارق المومني حرص النقابة على الحفاظ على مكتسبات منتسبيها والدفاع عنهم، لافتًا إلى أهمية التنسيق ما بين مجلس النواب والنقابة حيال مختلف التشريعات التي تعنى بالجسم الصحفي.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة
-
تسجيل 20 براءة اختراع خلال الربع الأول من العام الحالي
-
تعديل على برنامج توزيع المياه بلواء بني عبيد
-
التربية توضح حول قرار تأنيث المدارس
-
المومني: الإعلام الوطني ما كان يوما إلا في صف الوطن
-
عجلون: حملة نظافة في محيط قلعة عجلون وموقع التلفريك
-
قرار بتأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور للصفوف السادس فما دون
-
مذكرة تفاهم بين "اليرموك" ومعهد الإدارة العامة في مجالات الإدارة والتحول الرقمي