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الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الأحد، 27-04-2025 02:22 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أهمية ودور الإعلام في الدفاع عن الوطن وخدمة رسالة الدولة الأردنية على الصعد كافة، مشددًا على أن المجلس حريص على علاقة تشاركية مع الإعلام خدمة للمواطنين.اضافة اعلان


حديث الصفدي جاء لدى تقديمه التهنئة لنقيب الصحفيين طارق المومني وأعضاء المجلس الجديد الذي تم انتخابهم من الهيئة العامة للنقابة الجمعة الماضية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، ومساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة هدى نفاع، ورئيس لجنة التوجيه الوطني فراس قبلان، والنائب حسين العموش.

وشدد الصفدي على احترامه وتقديره الكبيرين للأسرة الصحفية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة وعمل مختلف وسائل الإعلام أثناء تغطيتها لأعمال المجلس.

من جهته، أكد نقيب الصحفيين طارق المومني حرص النقابة على الحفاظ على مكتسبات منتسبيها والدفاع عنهم، لافتًا إلى أهمية التنسيق ما بين مجلس النواب والنقابة حيال مختلف التشريعات التي تعنى بالجسم الصحفي.
 
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