الصقور للفاخوري والعوضات: لن تعودوا للوحدات ما دمت رئيسا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور أن كل من عبدالله الفاخوري وأنس العوضات لن يعودا للعب مجددا في نادي الوحدات ما دام هو في الإدارة.

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وقال الصقور خلال مقابلة تلفزيونية عبر القناة الرياضية: "لن يعودوا طول ما أنا رئيس قولا واحدا.. اللي باعني ما بشتريه وأتمنى لهم التوفيق".

وأضاف أنه سيتم التعاقد مع 3 محترفين هذا الأسبوع بناءً على توصية من المدرب.



وأشار الصقور إلى أنه من حق جماهير الوحدات أن تعاتب وتنتقد انتقاد إيجابي كون الفريق معتاد على البطولات وأيضا لخروجنا الموسم السابق بدون تحقيق أي بطولة.