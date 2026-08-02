الصقور للفاخوري والعوضات: لن تعودوا للوحدات ما دمت رئيسا

وأشار الصقور إلى أنه من حق جماهير الوحدات أن تعاتب وتنتقد انتقاد إيجابي كون الفريق معتاد على البطولات وأيضا لخروجنا الموسم السابق بدون تحقيق أي بطولة.
-
أخبار متعلقة
-
البيئة تدعم بلدية معان بحاويات نفايات معدنية
-
الصفدي ونظيره المصري يشددان على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة ترامب بشأن غزة
-
ندوة في جرش تستذكر سيرة الراحل حسن محمد المحاسنة
-
التعاونية الأردنية: 1600مستفيد من قرار الحكومة بإعفاء الـ50% من غرامات وفوائد القروض
-
الأميرة زينا الفيصل ترعى احتفال مجموعة الراية الإعلامية بالذكرى العاشرة لانطلاقتها
-
التميمي يتفقد مشروع مسار طريق إربد الدائري ويوجّه بتسريع الأعمال الكهربائية ضمن مسار المشروع
-
الأردن والسعودية يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة
-
تشغيل المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم على خط معان – عمّان