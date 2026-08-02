الأحد 2026-08-02 11:27 م

الصقور للفاخوري والعوضات: لن تعودوا للوحدات ما دمت رئيسا

ل
جانب من اللقاء
 
الأحد، 02-08-2026 11:05 م

الوكيل الإخباري - أكد رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور أن كل من عبدالله الفاخوري وأنس العوضات لن يعودا للعب مجددا في نادي الوحدات ما دام هو في الإدارة.

اضافة اعلان

 

وقال الصقور خلال مقابلة تلفزيونية عبر القناة الرياضية: "لن يعودوا طول ما أنا رئيس قولا واحدا.. اللي باعني ما بشتريه وأتمنى لهم التوفيق".

 

وأضاف أنه سيتم التعاقد مع 3 محترفين هذا الأسبوع بناءً على توصية من المدرب.

وأشار الصقور إلى أنه من حق جماهير الوحدات أن تعاتب وتنتقد انتقاد إيجابي كون الفريق معتاد على البطولات وأيضا لخروجنا الموسم السابق بدون تحقيق أي بطولة.

 



 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

وظائف إعلان تعبئة وظائف شاغرة لوظيفة معلم لبرنامج BTEC

ب

أخبار محلية البيئة تدعم بلدية معان بحاويات نفايات معدنية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مصرع 10 أشخاص خلال محاولة عبور جماعية إلى مدينة سبتة الإسبانية، في وقت شهدت فيه الحدود الشمالية للمملكة واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية خلال السنوات الأخيرة. وق

عربي ودولي المغرب: مصرع 10 أشخاص خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة الإسبانية

ل

أخبار محلية الصقور للفاخوري والعوضات: لن تعودوا للوحدات ما دمت رئيسا

غزة

فلسطين ملادينوف: نعمل مع الأطراف والوسطاء لتهدئة الأوضاع في غزة وتنفيذ خطة ترامب

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الصفدي ونظيره المصري يشددان على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة ترامب بشأن غزة

ل

أخبار محلية ندوة في جرش تستذكر سيرة الراحل حسن محمد المحاسنة

قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء مدينيها بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونيّة، شريطة تسديد أصل القروض المترتبة عليهم وباق

أخبار محلية التعاونية الأردنية: 1600مستفيد من قرار الحكومة بإعفاء الـ50% من غرامات وفوائد القروض



 
 






الأكثر مشاهدة

 