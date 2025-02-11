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الصقور يحذر من أفاعي بالأغوار - فيديو

أفعى فلسطين - أرشيفية
أفعى فلسطين - أرشيفية
الثلاثاء، 11-02-2025 11:26 ص
الوكيل الإخباري-   حذر خبير الأفاعي، ياسين الصقور من زيادة الأفاعي السامة في منطقة الوادي الأخضر "الأغوار"، مشيراً إلى أن أفعى فلسطين تحديداً قد شهدت انتشاراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة. اضافة اعلان


ولفت إلى أن أحجاماً ضخمة من هذه الأفاعي تم مشاهدتها لأول مرة في الوادي الأخضر "الأغوار" خلال الشهر الماضي والشهر الحالي.

وأفاد الصقور بأن أكثر حالات اللدغ التي تم التعامل معها كانت خلال الشهرين الأخيرين، وهو ما ينفي وجود سبات شتوي لدى الأفاعي السامة في الأردن .

وأوضح أنه مع غياب السبات الشتوي للأفاعي، تزداد المخاطر في المناطق العشبية، التي تعد بيئة خصبة لتواجد الأفاعي السامة، داعياً المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر والتبليغ عن أي أفعى يتم رصدها دون الاقتراب منها والتعرض للخطر.

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