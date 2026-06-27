الصمادي: ارتفاع صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي يعكس جودة المنتجات الأردنية

09:30 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، المهندس محمد الصمادي، أن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس تنامي قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية. اضافة اعلان





وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 218 مليون دينار، مقارنة مع 146 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضح الصمادي أن هذا النمو يعكس جودة المنتجات الأردنية وقدرتها على تلبية المعايير الأوروبية، لا سيما في القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والكيماوية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة.



وأضاف أن الأسواق الأوروبية ما تزال توفر فرصًا كبيرة أمام الصادرات الأردنية، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود الترويج للمنتجات الوطنية، والاستفادة من التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية.



وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تسهيل الإجراءات التجارية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وخفض كلف الإنتاج والتصدير، بما يعزز تنافسية الشركات الأردنية ويفتح أمامها أسواقًا جديدة.



ولفت إلى أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تواصل دعم مجتمع الأعمال الأردني عبر تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية والفعاليات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة الصادرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى المملكة.





