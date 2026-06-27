السبت 2026-06-27 11:38 ص

الصمادي: ارتفاع صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي يعكس جودة المنتجات الأردنية

الصمادي: ارتفاع صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي يعكس جودة المنتجات الأردنية
ارشيفية
 
السبت، 27-06-2026 09:30 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، المهندس محمد الصمادي، أن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس تنامي قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية.اضافة اعلان


وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 218 مليون دينار، مقارنة مع 146 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الصمادي أن هذا النمو يعكس جودة المنتجات الأردنية وقدرتها على تلبية المعايير الأوروبية، لا سيما في القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والكيماوية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة.

وأضاف أن الأسواق الأوروبية ما تزال توفر فرصًا كبيرة أمام الصادرات الأردنية، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود الترويج للمنتجات الوطنية، والاستفادة من التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية.

وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تسهيل الإجراءات التجارية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وخفض كلف الإنتاج والتصدير، بما يعزز تنافسية الشركات الأردنية ويفتح أمامها أسواقًا جديدة.

ولفت إلى أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تواصل دعم مجتمع الأعمال الأردني عبر تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية والفعاليات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة الصادرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى المملكة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام: خطط أمنيّة ومرورية بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطني والأرجنتين

أخبار محلية عاجل الأمن: خطط أمنيّة ومرورية بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطني والأرجنتين

علم إيران

عربي ودولي إيران: الضربات الأميركية "انتهاك صارخ" لمذكرة التفاهم

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الخميس

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

كويكب كبير يمرّ بأمان بالقرب من الأرض… ورصده من سماء الأردن

أخبار محلية كويكب كبير يمرّ بأمان بالقرب من الأرض… ورصده من سماء الأردن

مسؤول أمريكي: الغارات على إيران شُنّت بـ6 طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع

عربي ودولي مسؤول أمريكي: الغارات على إيران شُنّت بـ6 طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع

دبابات إسرائيلية تسير وسط مبان مدمرة في جنوب لبنان

عربي ودولي هآرتس: اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ينص على انسحاب إسرائيل من مناطق إحتلتها بلبنان

الصمادي: ارتفاع صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي يعكس جودة المنتجات الأردنية

أخبار محلية الصمادي: ارتفاع صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي يعكس جودة المنتجات الأردنية

. ما هو وضعه الصحيّ؟ 26-06-2026 | 15:54

فن ومشاهير تعرّض فنان عربي شهير لحادث سير.. ما هو وضعه الصحيّ؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 