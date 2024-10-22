الصناعات الجلدية والمحيكات تتصاعد في المملكة منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري- سارت مؤشرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، بشكل صعودي منذ بداية العام الحالي، سواء بالنسبة للصادرات أو توليد فرص العمل، مسنودا بالدعم الملكي المتواصل والسمعة العالمية التي حققها.



وسجلت صادرات القطاع ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي لتصل لنحو 988 مليون دينار، مقارنة مع 813 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وقال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إن دخول القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي شكل دعامة ورافعة قوية كونها تمثل "خارطة طريق" واضحة لمسار القطاع خلال السنوات المقبلة، حيث تم إنجاز العديد من المستهدفات التي وضعت.



وأضاف، بالرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة وما نتج عنها من أزمة ملاحة بمنطقة البحر الأحمر، إلا أن عمليات التوريد تواصلت من قبل المصانع المحلية، مدفوعة بحالة الاستقرار والأمن بالمملكة وتحملهم تكاليف جديدة للشحن البحري، بهدف الإيفاء بعقود التصدير وفتح خطوط شحن سابقا من العقبة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية.



وحسب المهندس قادري، بلغ معدل نمو مؤشر القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي 11.8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2023، مؤكدا أنه كان أحد القطاعات الصناعية الخمسة التي حققت نموا، ما يدل على عودة مساره التصاعدي.

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وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف للنهوض بمستويات الإنتاج من 2.6 مليار دولار بالعام الماضي لنحو 8.8 مليار دولار في 2033، إلى جانب دعم الصادرات بزيادة سنوية تبلغ 12 بالمئة لتصل إلى 7.3 مليار دولار في 2033، ووصول قيمة الموجه للسوق المحلية لنحو 1.5 مليار دولار.