الإثنين 2026-02-16 03:30 م

"الصناعة والتجارة": إجراءات جديدة لفتح آفاق التصدير أمام الصناعات الغذائية

الإثنين، 16-02-2026 03:07 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها ستباشر في المرحلة المقبلة العمل على مجموعة من الإجراءات لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية، وتشمل فتح آفاق جديدة للتصدير، وتحسين آليات التوثيق للجهات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء والضوابط البيطرية، ومتابعة المتبقيات.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة، عقب اجتماع عقدته مع غرفة صناعة الأردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، لمناقشة المتطلبات الخاصة بالمنتجات الغذائية المركبة، إلى أنه وفقًا للتقرير التشخيصي لتحليل الفجوات، ستشمل الإجراءات تنظيم التسجيل والترخيص لخطوط الإنتاج، وإجراء التفتيش الدوري، وتحديد الاحتياجات من كوادر التفتيش، إلى جانب تطوير إجراءات اعتماد المختبرات المرتبطة بالقطاع.

وقالت الوزارة، إن الاجتماع جاء استكمالًا للعمل الجاري منذ عامين للنهوض بالمنتجات الغذائية الأردنية وتأهيلها لمتطلبات أسواق الاتحاد الأوروبي، إذ بدأ العمل بمواءمة التشريعات المحلية مع متطلبات التصدير، فصدرت في وقت سابق تعليمات لتتبع المنتجات الزراعية وتعليمات للتتبع الغذائي، إضافة إلى عقد ورش فنية لتحليل الفجوات وتحديد المنتجات الواعدة، وإعداد القائمة التفقدية للكشف على المصانع الغذائية المحلية، حيث تتضمن هذه القائمة أهم متطلبات التتبع الغذائي واشتراطات مبادئ HACCP، بما يسهم في دعم منظومة السلامة الغذائية والأمن الغذائي.
 
 


