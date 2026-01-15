الخميس 2026-01-15 11:51 ص

الصناعة والتجارة: ارتفاع تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية في 2025

الصناعة والتجارة: ارتفاع تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية في 2025
الصناعة والتجارة: ارتفاع تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية في 2025
 
الخميس، 15-01-2026 10:50 ص
الوكيل الإخباري-  أظهرت البيانات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ارتفاعًا ملحوظًا في تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية خلال 2025، مقارنة بعام 2024.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي للوزارة، ينال البرماوي، إن عدد السجلات التجارية المسجلة العام الماضي، أي المؤسسات الفردية، بلغ 25,600 مؤسسة فردية، مقارنة مع 21,499 سجلًا في عام 2024، محققًا نموًا واضحًا في نشاط التسجيل التجاري.

وأشار البرماوي إلى أن مديرية السجل التجاري المركزي سجلت 10,023 اسمًا تجاريًا خلال 2025، مقابل 7,586 اسمًا تجاريًا في 2024، ما يعكس ارتفاعًا في وتيرة النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال.

وأضاف أنه تم تسجيل 228 وكالة تجارية و44 وكيلاً ووسيطًا تجاريًا، وتعديل 11,089 اسمًا تجاريًا.

وتعمل المديرية على تهيئة بيئة استثمارية وتجارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف والمهن التجارية، وتسهّل ممارسة الأعمال التجارية للوكلاء والوسطاء التجاريين بسهولة ويسر.

ولهذه الغاية، تتولى المديرية إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تعزيز الثقة في التعاملات التجارية وحفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم، كما تقوم بإشهار الحقوق على الأموال المنقولة لمساعدة المشترين والممولين على اتخاذ قرارات التمويل أو الشراء، والإعلام بوجود أي حقوق مترتبة على الأموال المنقولة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إجراءات إدارية وتنظيمية مشددة لتعزيز حماية الثروة الحرجية في الكورة

أخبار محلية إجراءات إدارية وتنظيمية مشددة لتعزيز حماية الثروة الحرجية في الكورة

تعبيرية

أسواق ومال الاتجاهات التي يجب متابعتها في عام 2026 في أسواق الفوركس والعملات الرقمية

مرصد الزلازل: مركز الهزّة كان في غور الصافي وعلى عمق 17 كيلومترًا

خاص بالوكيل مرصد الزلازل: مركز الهزّة كان في غور الصافي وعلى عمق 17 كيلومترًا

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

حسّان يلتقي مع برّي في عين التينة

أخبار محلية حسّان يلتقي مع برّي في عين التينة

الأشغال تفتح باب التقديم لبرنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج لعام 2026

أخبار محلية الأشغال تفتح باب التقديم لبرنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج لعام 2026

الكريملين

عربي ودولي روسيا تطرد دبلوماسي بريطاني تتهمه بالتجسس

بللا

فيديو الوكيل ما هي شدة المنخفض الجوي القادم للأردن يوم الأحد المقبل؟



 






الأكثر مشاهدة