الصناعة والتجارة: ارتفاع تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية في 2025

وقال الناطق الإعلامي للوزارة، ينال البرماوي، إن عدد السجلات التجارية المسجلة العام الماضي، أي المؤسسات الفردية، بلغ 25,600 مؤسسة فردية، مقارنة مع 21,499 سجلًا في عام 2024، محققًا نموًا واضحًا في نشاط التسجيل التجاري.
وأشار البرماوي إلى أن مديرية السجل التجاري المركزي سجلت 10,023 اسمًا تجاريًا خلال 2025، مقابل 7,586 اسمًا تجاريًا في 2024، ما يعكس ارتفاعًا في وتيرة النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال.
وأضاف أنه تم تسجيل 228 وكالة تجارية و44 وكيلاً ووسيطًا تجاريًا، وتعديل 11,089 اسمًا تجاريًا.
وتعمل المديرية على تهيئة بيئة استثمارية وتجارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف والمهن التجارية، وتسهّل ممارسة الأعمال التجارية للوكلاء والوسطاء التجاريين بسهولة ويسر.
ولهذه الغاية، تتولى المديرية إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تعزيز الثقة في التعاملات التجارية وحفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم، كما تقوم بإشهار الحقوق على الأموال المنقولة لمساعدة المشترين والممولين على اتخاذ قرارات التمويل أو الشراء، والإعلام بوجود أي حقوق مترتبة على الأموال المنقولة.
