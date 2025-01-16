 
الخميس 2025-01-16 02:25 م
 

الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج محلياً

مزرعة دجاج داخلية
دجاج
الخميس، 16-01-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   رصدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال متابعتها، وجود انخفاض في أسعار الدجاج، ووجود عروض في المحلات والمراكز التجارية وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.
وبين أن متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج بلغ 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في نفس العام.


وأكد أن الوزارة تستمر بمراقبة أسعار الدجاج ورصد الكميات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف ضبط الأسعار واتخاذ أي إجراءات تلزم.


وأضاف أن جولات المتابعة للسوق المحلية، أظهرت وجود انخفاض كبير في أسعار التحميل لدجاج النتافات، وسعر الدجاج الطازج الجملة في مسلخ عمان وكذلك سعر البيع للمستهلك، بنسب متفاوتة مع توفر عروض في المحلات والمراكز التجارية.


وتوقع البرماوي، طرح المزيد من الكميات في السوق المحلية، من كلا نوعي الدجاج، إضافة إلى انخفاض أكثر للأسعار بنحو تدريجي.

 
gnews

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