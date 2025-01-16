الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج محلياً

وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.
وبين أن متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج بلغ 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في نفس العام.
وأكد أن الوزارة تستمر بمراقبة أسعار الدجاج ورصد الكميات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف ضبط الأسعار واتخاذ أي إجراءات تلزم.
وأضاف أن جولات المتابعة للسوق المحلية، أظهرت وجود انخفاض كبير في أسعار التحميل لدجاج النتافات، وسعر الدجاج الطازج الجملة في مسلخ عمان وكذلك سعر البيع للمستهلك، بنسب متفاوتة مع توفر عروض في المحلات والمراكز التجارية.
وتوقع البرماوي، طرح المزيد من الكميات في السوق المحلية، من كلا نوعي الدجاج، إضافة إلى انخفاض أكثر للأسعار بنحو تدريجي.
-
أخبار متعلقة
-
الجهود التي بذلتها القوات المسلحة منذ بدء الحرب على قطاع غزة
-
تنويه صادر عن الخدمات الطبية الملكية
-
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة إلى 230 دينارا
-
الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس اللبناني
-
الاردن يستكمل إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
مرصد الزلازل يكشف المناطق النشطة زلزاليا في الأردن
-
وزير البيئة يشارك في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2025