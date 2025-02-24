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"الصناعة والتجارة" تؤكد ضرورة الالتزام بوضع سعر على السلعة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 24-02-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهمية الالتزام بوضع سعر على كل سلعة معروضة للبيع بنحو واضح سواء أكان السعر محددا وفقا للقانون أم غير محدد مع الالتزام به كحد أعلى.

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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه إذا تعذر على التجار وضع الأسعار على بعض السلع، فيجب عليهم تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قرب مدخل المحل.


وأشارت إلى أنه على البائع بالجملة تزويد المشتري بفاتورة تتضمن نوع السلعة وكميتها وسعرها والاحتفاظ بنسخة منها لمدة سنتين وعلى البائع بالتجزئة تزويد المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك.


ودعت الوزارة المواطنين لتقديم الشكاوى والاقتراحات على الرقم 06-5661176 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم 0797527832، ومن خلال البريد الإلكتروني [email protected].

 
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