"الصناعة والتجارة" تؤكد ضرورة الالتزام بوضع سعر على السلعة

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه إذا تعذر على التجار وضع الأسعار على بعض السلع، فيجب عليهم تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قرب مدخل المحل.
وأشارت إلى أنه على البائع بالجملة تزويد المشتري بفاتورة تتضمن نوع السلعة وكميتها وسعرها والاحتفاظ بنسخة منها لمدة سنتين وعلى البائع بالتجزئة تزويد المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك.
ودعت الوزارة المواطنين لتقديم الشكاوى والاقتراحات على الرقم 06-5661176 وعبر تطبيق الواتساب على الرقم 0797527832، ومن خلال البريد الإلكتروني [email protected].
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى ترعى إفتتاح "مؤتمر النساء اليوم والرعاية الآن" لمؤسسة صداقة
-
السفير الأذري يثني على مواقف الأردن الداعمة لبلاده
-
مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ونقابة أصحاب المخابز
-
تجارة الزرقاء تنفذ مبادرة خدمية في قضاء الأزرق
-
بورصة عمان تطلق "الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي"
-
الأردن.. اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة
-
المواصفات والمقاييس تبدأ استعداداتها الرقابية لشهر رمضان المبارك
-
وفاة طفلتين وإصابة 13 آخرين في حوادث متعلقة بالمدافئ في الأردن