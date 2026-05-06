"الصناعة والتجارة" تحرر 1500 مخالفة منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منذ بداية العام الحالي 1500 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات ذات العلاقة.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن مديرية مراقبة الأسواق تعاملت مع مختلف الشكاوى الواردة من المواطنين، والبالغة 650 شكوى، من خلال مراقبي الأسواق المنتشرين في جميع المناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية الرقابة.



وأضافت أن الفرق الرقابية نفذت 1895 جولة تفتيشية شملت 30871 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف المحافظات، بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.



وحررت الوزارة خلال الشهر الماضي 345 مخالفة، شملت 284 مخالفة عدم إعلان السعر، و29 مخالفة زيادة السعر المحدد، إثر تنفيذ 441 جولة رقابية شملت زيارة 7336 منشأة تجارية، فيما تعاملت المديرية مع 228 شكوى، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها لضمان استقرار السوق.



وأشارت إلى أن مديرية مراقبة الأسواق تواصل تنفيذ أحكام قانون الصناعة والتجارة، والذي يشمل الرقابة على توفر السلع الغذائية الأساسية، والتحقق من إعلان الأسعار والالتزام بها، ومتابعة المخزون لدى تجار الجملة، إضافة إلى ضبط أي ممارسات تتعلق بإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورصد التنزيلات والتصفية والعروض الترويجية.