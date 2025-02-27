الصناعة والتجارة تحظر الإعلان عن تخفيضات وهمية على الأسعار

كما أكدت الوزارة أنه يحظر بموجب القانون الإعلان عن جوائز مجانية بشروط معينة ثم مخالفة هذه الشروط أو التراجع عن منحها.
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