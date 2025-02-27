 
الخميس 2025-02-27 11:28 ص
 

الصناعة والتجارة تحظر الإعلان عن تخفيضات وهمية على الأسعار

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 27-02-2025 11:15 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنه يحظر بموجب القانون الإعلان عن تخفيضات صورية (وهمية) على أسعار أي من السلع وعدم الالتزام بتحديد المدد اللازمة لإجراء العروض والتنزيلات.اضافة اعلان


كما أكدت الوزارة أنه يحظر بموجب القانون الإعلان عن جوائز مجانية بشروط معينة ثم مخالفة هذه الشروط أو التراجع عن منحها.


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