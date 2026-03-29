الصناعة والتجارة تحكم قبضتها على المحتكرين وتحرر 376 مخالفة خلال الشهر الحالي

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان الأحد، إن مديرية مراقبة الأسواق تعاملت مع مختلف الشكاوى الواردة من المواطنين والبالغة 129 شكوى، من خلال مراقبي الأسواق المنتشرين في كافة المناطق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية الرقابة.
وأضافت أن الفرق الرقابية نفذت 471 جولة تفتيشية شملت 7902 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.
وأشارت إلى أن مديرية مراقبة الأسواق تواصل تنفيذ أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، والذي يشمل الرقابة على توفر وأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتحقق من إعلان الأسعار والالتزام بها، ومتابعة المخزون لدى تجار الجملة، إضافة إلى ضبط أي ممارسات تتعلق بإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورصد التنزيلات والتصفية والعروض الترويجية.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، داعية المواطنين إلى تقديم الشكاوى وملاحظاتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة والأرقام المخصصة لهذه الغاية:
الرقم: 5629045-06
واتساب: 0797527832
البريد الإلكتروني: [email protected]
