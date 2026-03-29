الأحد 2026-03-29 02:04 م

الصناعة والتجارة تحكم قبضتها على المحتكرين وتحرر 376 مخالفة خلال الشهر الحالي

الصناعة والتجارة تحكم قبضتها على المحتكرين وتحرر 376 مخالفة خلال الشهر الحالي
الصناعة والتجارة تحكم قبضتها على المحتكرين وتحرر 376 مخالفة خلال الشهر الحالي
 
الأحد، 29-03-2026 12:37 م
الوكيل الإخباري-   حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات ذات العلاقة منذ بداية الشهر الحالي.اضافة اعلان


وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان الأحد، إن مديرية مراقبة الأسواق تعاملت مع مختلف الشكاوى الواردة من المواطنين والبالغة 129 شكوى، من خلال مراقبي الأسواق المنتشرين في كافة المناطق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية الرقابة.

وأضافت أن الفرق الرقابية نفذت 471 جولة تفتيشية شملت 7902 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.

وأشارت إلى أن مديرية مراقبة الأسواق تواصل تنفيذ أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، والذي يشمل الرقابة على توفر وأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتحقق من إعلان الأسعار والالتزام بها، ومتابعة المخزون لدى تجار الجملة، إضافة إلى ضبط أي ممارسات تتعلق بإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورصد التنزيلات والتصفية والعروض الترويجية.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، داعية المواطنين إلى تقديم الشكاوى وملاحظاتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة والأرقام المخصصة لهذه الغاية:

الرقم: 5629045-06
واتساب: 0797527832
البريد الإلكتروني: [email protected]
 
 


10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

تكنولوجيا 10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن

أخبار محلية اعلان هام صادر عن بلدية إربد الكبرى

بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

أخبار محلية بدء تطبيق نظام الحوافز المرورية الجديد في الأردن

ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

أخبار محلية ارتفاع القيمة السوقية للتعمري يرفع القيمة السوقية للنشامى

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأميركي جيمس تولكان، الذي اشتهر بتجسيد الشخصيات السلطوية في فيلمي "العودة إلى المستقبل" و"توب غان" الشهيرين، عن عمر ناهز 94 عاماً.

فن ومشاهير وفاة ممثل قدير - صورة

عربي ودولي دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن

"الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب

عربي ودولي "الدفاع الجوي البحريني" يعترض ويدمر 174 صاروخا و391 مسيّرة منذ بدء الحرب



 






