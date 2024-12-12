الصناعة والتجارة تسجل 64 مخالفة بأسبوع تخفيضات الجمعة البيضاء

وتوزعت المخالفات بحسب بيانات الوزارة، بين 50 مخالفة عدم إعلان أسعار، و8 مخالفات تتعلق بزيادة في السعر المحدد، و3 مخالفات لتعليمات التنزيلات، و2 مخالفة زيادة في السعر المعلن، ومخالفة عدم توفر خبز كبير.
وعلى مستوى المحافظات؛ سجلت من إجمالي المخالفات، 24 مخالفة عدم إعلان سعر، و3 مخالفات زيادة بالسعر المحدد، ومخالفة واحدة لتعليمات التنزيلات، ومخالفة واحدة لعدم توفر الخبز الكبير.
وفي عمان، سجلت من إجمالي المخالفات 26 مخالفة عدم إعلان سعر، و5 مخالفات زيادة عن السعر المحدد، و2 مخالفة زيادة عن السعر المعلن، و2 مخالفة لتعليمات التنزيلات.
بترا
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