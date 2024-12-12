 
الخميس 2024-12-12 01:15 م
 

الصناعة والتجارة تسجل 64 مخالفة بأسبوع تخفيضات الجمعة البيضاء

وزارة الصناعة والتجارة
وزارة الصناعة والتجارة
الخميس، 12-12-2024 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال الفترة الممتدة منذ 24 وحتى 30 من شهر تشرين الثاني الماضي، بالتزامن مع تخفيضات الجمعة البيضاء؛ 64 مخالفة في عموم محافظات المملكة.اضافة اعلان


وتوزعت المخالفات بحسب بيانات الوزارة، بين 50 مخالفة عدم إعلان أسعار، و8 مخالفات تتعلق بزيادة في السعر المحدد، و3 مخالفات لتعليمات التنزيلات، و2 مخالفة زيادة في السعر المعلن، ومخالفة عدم توفر خبز كبير.

وعلى مستوى المحافظات؛ سجلت من إجمالي المخالفات، 24 مخالفة عدم إعلان سعر، و3 مخالفات زيادة بالسعر المحدد، ومخالفة واحدة لتعليمات التنزيلات، ومخالفة واحدة لعدم توفر الخبز الكبير.

وفي عمان، سجلت من إجمالي المخالفات 26 مخالفة عدم إعلان سعر، و5 مخالفات زيادة عن السعر المحدد، و2 مخالفة زيادة عن السعر المعلن، و2 مخالفة لتعليمات التنزيلات.

بترا
 
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