 
الأربعاء 2025-03-19 12:20 م
 

الصناعة والتجارة تعقد اجتماعاً مع شركائها الرئيسيين

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جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 19-03-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجتماعا مع عدد من شركائها الرئيسيين من الجهات المانحة ووكالات التنمية الدولية والشركاء التنمويين العاملين في مجال تنمية القطاع الخاص.

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وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الاجتماع تأكيد على أهمية دورها في تنمية القطاع الخاص وتعزيز فرص التشغيل، حيث تمارس الوزارة دورا محوريا في هذا المجال والبحث عن شراكات مع مجتمع المانحين لتنفيذ الخطط الموضوعة لدعم تنافسية القطاعات الاقتصادية.


وتم خلال الاجتماع الذي نُظِّمَ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، استعراض أولويات الوزارة في دعم تنافسية القطاع الخاص ضمن السياسات والاستراتيجيات الموضوعة لتعزيز الصادرات وتنويع المنتجات والأسواق، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.


وأكدت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي ضرورة تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة للعمل معاً على رفع مستوى الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التشغيل، ورفع المهارات الفنية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.


وشكّل الاجتماع فرصة للجهات المانحة والشركاء لاستعراض برامجهم ومبادراتهم القائمة والمخطط لها بالتعاون مع الوزارة، حيث ركّزت النقاشات على تعزيز التنسيق واستكشاف مجالات التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تعزيز التعاون وتكامل المبادرات الداعمة لتنمية القطاع الخاص والتشغيل في الأردن.

 
 
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