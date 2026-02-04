الصناعة والتجارة تنظم ورشة عمل حول جمع البيانات في قطاع الاستشارات الإدارية

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ورشة عمل بعنوان" جمع البيانات في قطاع الاستشارات الإدارية وتحليلها" خلال الفترة 1- 3 الشهر الحالي في العاصمة عمان.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، تأتي هذه الورشة ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع خدمات الاستشارات الإدارية في الأردن وفي إطار برنامج الشراكة التجارية بين الأردن والمملكة المتحدة.



وأوضحت أنها هدفت إلى تعزيز توافر وجودة وشفافية بيانات التجارة الخارجية في قطاع الاستشارات الإدارية التي تساهم في صنع السياسات السليمة وتطوير الأطر التنظيمية ودعم قرارات القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الاستشارات الإدارية.



وأشارت إلى العمل على تعميق الفهم للمعايير الإحصائية الدولية بما في ذلك دليل ميزان المدفوعات وتصنيف خدمات ميزان المدفوعات الموسع إضافة إلى مناقشة كيفية تعريف وتصنيف خدمات الاستشارات الإدارية ضمن هذا الإطار.



وقالت إن ورشة العمل جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال تناول مصادر البيانات واستبيانات المنشآت وتصميم أدوات جمع البيانات وضمان جودتها مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ومواءمتها مع الواقع الوطني.