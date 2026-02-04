الأربعاء 2026-02-04 11:57 ص

الصناعة والتجارة تنظم ورشة عمل حول جمع البيانات في قطاع الاستشارات الإدارية

ت
جانب من الورشة
 
الأربعاء، 04-02-2026 10:13 ص

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ورشة عمل بعنوان" جمع البيانات في قطاع الاستشارات الإدارية وتحليلها" خلال الفترة 1- 3 الشهر الحالي في العاصمة عمان.

اضافة اعلان


وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، تأتي هذه الورشة ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع خدمات الاستشارات الإدارية في الأردن وفي إطار برنامج الشراكة التجارية بين الأردن والمملكة المتحدة.


وأوضحت أنها هدفت إلى تعزيز توافر وجودة وشفافية بيانات التجارة الخارجية في قطاع الاستشارات الإدارية التي تساهم في صنع السياسات السليمة وتطوير الأطر التنظيمية ودعم قرارات القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الاستشارات الإدارية.


وأشارت إلى العمل على تعميق الفهم للمعايير الإحصائية الدولية بما في ذلك دليل ميزان المدفوعات وتصنيف خدمات ميزان المدفوعات الموسع إضافة إلى مناقشة كيفية تعريف وتصنيف خدمات الاستشارات الإدارية ضمن هذا الإطار.


وقالت إن ورشة العمل جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال تناول مصادر البيانات واستبيانات المنشآت وتصميم أدوات جمع البيانات وضمان جودتها مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ومواءمتها مع الواقع الوطني.


ولفتت الوزارة إلى أن الورشة شكلت منصة مهمة للحوار والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بإنتاج البيانات وصانعي السياسات والجهات التنظيمية بهدف تحديد الفجوات القائمة وتوضيح الأدوار المؤسسية والتوافق على خارطة طريق عملية لتحسين إنتاج إحصاءات تجارة الخدمات في الأردن، ما يسهم في دعم جهود الأردن نحو بناء بيئة أعمال أكثر شفافية وتنافسية خاصة في مجال صادرات الخدمات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

السيول والانهيارات

أخبار محلية إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

تعبيرية

المرأة والجمال روتين جمالي يومي بأدوات صديقة للبيئة

استعيدي توهجكِ وسكينتكِ.. الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من إرهاق اليوم

المرأة والجمال الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من الإرهاق

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. السير تضبط مركبات تسير بشكل مواكب في العقبة وسائق إحداها يقوم بالتشحيط

لعبة "روبلوكس"

تكنولوجيا حظر لعبة "روبلوكس" بهذه الدولة!

مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

خاص بالوكيل مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

تعبيرية

طب وصحة وسيلة استرخاء شائعة قد تحرمك من النوم العميق



 






الأكثر مشاهدة