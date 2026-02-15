الصناعة والتجارة توضح حول أسعار السلع الرمضانية

11:16 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن المخزون الاستراتيجي من جميع المواد التموينية في المملكة آمن ومريح، ويتم تعزيزه باستمرار من خلال المنتجات المحلية والسلع المستوردة من مختلف المناشئ، بما في ذلك السلع الرمضانية.





وأكد المهندس القضاة أن الوزارة بدأت كالمعتاد الاستعداد مبكرًا لشهر رمضان المبارك، عبر زيادة كميات السلع في الأسواق وضمن ترتيبات متواصلة مع القطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي، بما يلبي احتياجات المواطنين في الشهر الفضيل الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30%.



وأشار إلى عقد اجتماعات مع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، تم خلالها الاطمئنان على عمل سلاسل التوريد والإنتاج المحلي، إذ تبين وفرة المواد الغذائية بكميات كبيرة، وأن أسعار غالبية السلع مستقرة، فيما طرأت انخفاضات على بعضها مقارنة بالفترات المقابلة من السنوات الماضية بسبب المنافسة وذروة الإنتاج لبعض السلع.



وأكد وجود تكامل رقابي بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، لضمان وفرة السلع بأعلى مواصفات الجودة والصلاحية، مع جولات رقابية مكثفة لمتابعة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الأخرى المرتبطة بالسوق، إلى جانب الحملات الرقابية التي تنفذها عدة مؤسسات لمراقبة جودة وصلاحية السلع المطروحة في السوق المحلية.



وبين الوزير أهمية الدور المناط بالمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في تعزيز المخزون الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار وتثبيتها في شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وأضاف أن خطة الوزارة تقوم على إدامة عمليات الرقابة على الأسواق ضمن جولات صباحية ومسائية تمتد لساعات الفجر الأولى بعد منتصف الشهر الفضيل، وتشمل متابعة عمل المحلات التجارية المختلفة والمواد التموينية والمخابز والمطاعم والحلويات وغيرها.

