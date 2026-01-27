"الصناعة والتجارة": جهود متواصلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

03:43 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة تواصل جهودها لزيادة حجم الصادرات الوطنية من خلال عدة مبادرات وبرامج تعمل على أساسها، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي الثاني الذي أطلقته الحكومة مؤخرًا.





وأضاف، أن الوزارة وضمن تلك السياقات مستمرة بمباحثاتها مع كل من رواندا وأوزبكستان لتوقيع اتفاقيتي أفضليات تجارية، والمتوقع إنجازها خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى جانب إيجاد أسواق تصديرية أخرى وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تجارة حرة وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.



وأشار البرماوي إلى أن الصادرات الكلية للمملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بلغت 8588 مليون دينار، بارتفاع نسبته 7.7 بالمئة، منها 7807 ملايين دينار صادرات وطنية بزيادة 7.6 بالمئة، والمعاد تصديره 781 مليون دينار بنمو نسبته 9.1 بالمئة.



وبيّن أن الوزارة واصلت خلال عام 2025 جهودها لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز اندماج الاقتصاد الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية.



وأشار إلى أن الوزارة عقدت 18 اجتماعًا ثنائيًا مع عدد من الدول، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.



وأضاف البرماوي أن الوزارة وقعت 38 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع دول ومؤسسات مختلفة، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات.



وأشار إلى دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات حيز التنفيذ، بما يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.



ولفت إلى أن الوزارة تعمل على فتح نوافذ تصديرية جديدة في الأسواق الإفريقية والآسيوية، إلى جانب تعزيز الشراكة التكاملية الصناعية بما يدعم سلاسل القيمة الإقليمية ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأكد البرماوي أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوسيع قاعدة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

