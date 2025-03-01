 
السبت 2025-03-01 05:11 م
 

"الصناعة والتجارة": قانون حماية المستهلك يحظر الإخلال بأي من حقوقه

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
السبت، 01-03-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-     جددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التذكير بقانون حماية المستهلك الذي يتضمن نصوصاً قانونية، تضمن للمستهلك حصوله على حقوقه الكاملة.

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وبينت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن القانون يحظر الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك، وهي: الحق في حصوله على سلع أو خدمات آمنة وصحية، والحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة أو الخدمة، واختيار السلعة أو الخدمة دون ضغط، والحصول على فاتورة تثبت عملية الشراء.

 
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