"الصناعة والتجارة": قانون حماية المستهلك يحظر الإخلال بأي من حقوقه

الوكيل الإخباري- جددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التذكير بقانون حماية المستهلك الذي يتضمن نصوصاً قانونية، تضمن للمستهلك حصوله على حقوقه الكاملة.

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