الصناعة والتجارة: 1425 شكوى استقبلتها حماية المستهلك العام الماضي

الوكيل الإخباري- استقبلت مديرية حماية المستهلك العام الماضي، 1425 شكوى، جرى تسوية 1238 منها، بما يعكس كفاءة الإجراءات المتبعة وسرعة الاستجابة لشكاوى المستهلكين.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إن الوزارة واصلت خلال 2025 جهودها الرامية إلى حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق، من خلال تطوير آليات الرقابة والتوعية والتعامل الفاعل مع شكاوى المواطنين.



وأشار إلى أن المديرية وجهت 79 إخطارا بحق مزودي الخدمات المخالفين، في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات الناظمة ذات العلاقة.



وحول منصة الكفالات الإلزامية؛ بين البرماوي أن عدد السيارات المشمولة بالكفالة والمسجلة لدى المديرية، بلغ 25700 مركبة، بما يعزز حماية حقوق المستهلكين في هذا القطاع الحيوي.



ولفت إلى أن المديرية نفذت 40 ورشة عمل ونشرة توعوية، استهدفت المستهلكين وقطاعات الأعمال، بهدف نشر الوعي بالحقوق والواجبات وتعزيز ثقافة حماية المستهلك.



وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص الوزارة على توفير بيئة سوقية عادلة وآمنة، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومزودي السلع والخدمات.