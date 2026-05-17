الصناعة والتجارة: 257 شكوى واردة لحماية المستهلك في نيسان الماضي

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن المديرية حققت استجابة فاعلة في معالجة ملاحظات المواطنين، بالإضافة إلى تحرير مخالفتين وتوجيه إخطارين لمنشآت تجارية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.
وأضافت أن إجمالي الشكاوى التي تعاملت معها المديرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان الماضي بلغ 818 شكوى، مقابل 364 شكوى للفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في قنوات الوزارة الرقابية وقدرتها على التعامل مع شكاواهم بمهنية وسرعة.
وفقاً للبيانات، سجل قطاع الكهربائيات 204 شكاوى بنسبة 25 بالمئة من الإجمالي، والتجارة الإلكترونية 168 شكوى بنسبة 20 بالمئة، وثم قطاع السيارات 109 شكاوى بنسبة 13 بالمئة في حين سجل قطاع الخدمات 67 شكوى بنسبة 8 بالمئة. وشكلت الكفالات والعقود ما نسبته 43 بالمئة من مضمون الشكاوى بواقع 353 شكوى، وجاءت الشكاوى المتعلقة بسلعة أو خدمة معيبة في المرتبة الثانية بنسبة 40 بالمئة وبعدد 324 شكوى، بينما سجلت بلاغات الإعلانات المضللة 81 شكوى وبنسبة 10 بالمئة.
