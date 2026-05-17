الصناعة والتجارة: 257 شكوى واردة لحماية المستهلك في نيسان الماضي

الوكيل الإخباري- سجلت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الشهر الماضي257 شكوى، عالجت منها 194 شكوى، بنسبة إغلاق بلغت 75 بالمئة من إجمالي الشكاوى الواردة.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن المديرية حققت استجابة فاعلة في معالجة ملاحظات المواطنين، بالإضافة إلى تحرير مخالفتين وتوجيه إخطارين لمنشآت تجارية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.

