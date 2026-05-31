الصناعة والتجارة: 82 جولة رقابية ترصد عشرات المخالفات في الأسواق

الأحد، 31-05-2026 01:06 م
الوكيل الإخباري-   نفذت مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين 82 جولة رقابية شملت زيارة 1331 منشأة تجارية في مختلف محافظات المملكة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وأسفرت هذه الجولات التفتيشية المكثفة عن تحرير 71 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، تركزت 57 مخالفة منها على عدم إعلان الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، إلى جانب التعامل بفاعلية وسرعة استجابة مع 29 شكوى وردت من المواطنين عبر القنوات الرسمية للوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الأحد، إن هذه الجولات تأتي لضمان استقرار الأسواق والتزام المنشآت بالأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكدة استمرار حملاتها التفتيشية لحماية المستهلك وضبط أي تجاوزات في السوق المحلي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يشهدها السوق المحلي، وذلك من خلال التواصل عبر هاتف الشكاوى المخصص أو منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للوزارة؛ الهاتف الأرضي: 5629045-06، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق واتساب على الرقم 0797527832، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].
 
 


