الصناعة و التجارة تتخذ الإجراءات اللازمة لإدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إلى تزويد المطاحن بكميات إضافية من مادة القمح لتأمين احتياجات المخابز من مادة الطحين.
ودعت الراغبين لتقديم شكاوى متعلقة بالأسواق من خلال أرقام الهواتف وتطبيق الواتس: 065629045 / 065661176 - تطبيق الواتس اب 0797527832.
