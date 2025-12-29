الإثنين 2025-12-29 03:30 م

الصناعة و التجارة تتخذ الإجراءات اللازمة لإدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
الإثنين، 29-12-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اتخاذها الإجراءات اللازمة المعتادة، لإدامة عمل المخابز واستمرار عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة انتظام عمل محطات المحروقات وتوزيع الغاز في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إلى تزويد المطاحن بكميات إضافية من مادة القمح لتأمين احتياجات المخابز من مادة الطحين.


ودعت الراغبين لتقديم شكاوى متعلقة بالأسواق من خلال أرقام الهواتف وتطبيق الواتس: 065629045 / 065661176 - تطبيق الواتس اب 0797527832.

 
 


