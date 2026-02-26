الصندوق الأردني للريادة يشارك في قمة المستثمرين بأبوظبي

الوكيل الإخباري- شارك الصندوق الأردني للريادة "ISSF" في قمة المستثمرين Investors Summit التي نظمتها جمعية الشرق الأوسط لصناديق رأس المال المغامر MEVCA في سوق أبوظبي العالمي.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة "ISSF" محمد المحتسب، أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصناديق السيادية بوصفها محركاً رئيساً لاقتصاد الابتكار، ومحفزاً فاعلاً لمنظومات ريادة الأعمال.



وقال المحتسب ، خلال مشاركته في القمة بانه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة، من المهم اليوم اعادة تعريف ادوار الصناديق السيادية بهندسة اذكى لراس المال، وبحيث لا تبقى مجرد أداة للاستثمار التقليدي من منظور عقلية " المنح" ، بل تتحول إلى أداة ممكنة ومحفزة لاقتصاد الريادة والابتكار في الأردن والمنطقة من منظور الجدوى والاستدامة.



وطرح المحتسب في مشاركته في القمة - التي تعد الحدث السنوي الأبرز لصناديق ورؤوس الأموال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- رؤية لتحويل الصناديق الاستثمارية السيادية من موقع الاستثمار الرمزي الذي يعتمد في بعض معاييره على عقلية المنح، إلى موقع القوة المحركة والتحفيزية القادرة على تحريك رأس المال المغامر باستثمارات ربحية مستدامة يتم تدويرها في الاقتصاد على المدى الطويل"، مشيرا الى ان الهدف ليس ضخ أموال فحسب وتحقيق عدد من الشركات المستفيدة بغض النظر عن الجدوى الإقتصادية والاستدامة بل بناء منظومة استثمارية متكاملة تقود اقتصاد الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أسس الاستدامة المالية.