الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحصل على جائزتين عالميتين

الوكيل الإخباري- حصل الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، على الجائزة الفضية، لجودة زيت الزيتون المنتج في مجموعة صبحا التنموية في البادية الشمالية الشرقية، وذلك في مسابقتي برلين العالمية لزيت الزيتون ((Berlin GOOA، ولندن الدولية لزيت الزيتون (LIOOC) لعام 2026.

اضافة اعلان



وسجل الصندوق بهذا الفوز إنجازا دوليا جديدا، ضمن أبرز وأهم المسابقات الدولية المتخصصة بجودة زيت الزيتون البكر الممتاز على مستوى العالم، بعد حصوله على هذه الجوائز للعام الثالث على التوالي، وارتقائه للفوز بالجائزة الفضية في مسابقة برلين لهذا العام، مقارنة بحصوله في العام الماضي على الجائزة البرونزية بنفس المسابقة.



وقالت سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق، إن الحصول على هذه الجوائز، يعكس التميز المتواصل للمنتج الأردني وقدرته على المنافسة والفوز في أبرز المحافل الدولية المتخصصة بزيت الزيتون البكر الممتاز.



وأضافت سموها، أن هذا التتويج العالمي يأتي تأكيدا على الجودة الاستثنائية للمنتج الأردني، والنجاح في تطبيق أعلى المعايير الزراعية والإنتاجية، بما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق والمحافل الدولية.



من جانبه، قال مدير الصندوق عايش القطارنة، إنه تم توثيق هذا الإنجاز رسميا على المنصة العالمية المتخصصة (Elite Olive Oils) في خطوة تعزز الحضور الدولي لمنتجات الصندوق، وتكرس مكانتها بين نخبة منتجات زيت الزيتون المتميزة عالميا.



وأوضح مدير الصندوق، أنه لغايات تعظيم جدوى المنتج الاقتصادية، فقد تم السير بالترتيبات اللازمة للمشاركة بالمسابقات الدولية التي تعنى بزيت الزيتون البكر الممتاز، وصولا للحصول على جوائز تعظم القيمة المضافة للمنتج، ومنها هاتان الجائزتان اللتان سيكون لهما انعكاس إيجابي على سمعة زيت الزيتون الأردني، وزيادة قيمته التنافسية محليا وإقليميا ودوليا، وفتح أسواق جديدة لترويجه وتصديره، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.



وعبر القطارنة عن بالغ الشكر والتقدير لكوادر الصندوق على الجهود النوعية والمميزة التي بذلوها ولا زالوا للارتقاء بعمل الصندوق، وترجمة برامجه وخططه ومشاريعه التطويرية إلى واقع ملموس، في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه.